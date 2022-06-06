Глава Башкирии напомнил о запрете продажи алкоголя

Глава Башкирии напомнил о запрете продажи алкоголя
Глава Башкирии напомнил о запрете продажи алкоголя
Вчера, 13:18ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Запрет будет действовать в муниципалитетах региона во время проведения сабантуев.

Сегодня, 6 июня, Радий Хабиров на оперативном совещании напомнил главам муниципалитетов о запрете продажи алкогольной продукции во время проведения сабантуев.

Так, «очень внимательно» за исполнением поручения Хабиров попросил следить контрольное управление Башкирии. «Все радостные, здоровые, счастливые и проводят мероприятия без всяких ЧП и так далее», подчеркнул глава региона.

Напомним, что 4 и 5 июня в некоторых муниципалитетах Башкирии уже прошло празднование сабантуев.

Следующие празднования запланированы на 11 июня в Абзелиловском, Аскинском, Белокатайском, Белорецком, Бирском, Благоварском, Благовещенском, Бурзянском, Ермекеевском, Зианчуринском, Иглинском, Илишевском, Кигинском, Краснокамском, Кушнаренковском, Мечетлинском, Мишкинском, Нуримановском, Салаватском, Стерлибашевском, Татышлинском, Туймазинском, Уфимском, Учалинском, Хайбуллинском, Чекмагушевском, Чишминском и Янаульском районах. Также 12 июня в Дуванском районе, а 18 июня — в Белебеевском, Межгорье, Ишимбайском, Караидельском, Стерлитамакском и Шаранском районах.

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