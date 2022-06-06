Диетолог Соломатина рассказала про лучшее жаждоутоляющем средстве

Диетолог Соломатина рассказала про лучшее жаждоутоляющем средстве
Диетолог Соломатина рассказала про лучшее жаждоутоляющем средстве
Вчера, 18:55ОбществоФото: pxhere.com
Диетолог Елена Соломатина рассказала, какой напиток лучше всего утоляет жажду. По ее словам, следует в качестве жаждоутоляющего средства использовать не минеральную, а обычную столовую воду. эксперт подчеркнула, что сладкие газированные напитки, напротив, вызывают еще большую жажду.

По сообщению NEWS.ru, Елена Соломатина рекомендовала для утоления жажды употреблять воду с умеренным содержанием минеральных веществ. По ее словам, пить газированные сладкие напитки не следует, так как из-за содержания сахара они провоцируют еще большую жажду.

Эксперт отметила, что сладкие газированные напитки не нужно часто употреблять даже здоровым людям, поскольку газация вызывает раздражение слизистой оболочки ЖКТ, в результате чего сахар всасывается быстрее.

Ранее диетолог Соломатина рассказывала, кому не следует злоупотреблять популярным газированным напитком тархун. По ее словам, его не нужно употреблять людям с инсулинозависимостью, диабетом, преддиабетом, лишним весом. Поскольку сахар всасывается более стремительно, происходит быстрое выделение инсулина, в результате чего образуются лишние килограммы. Напитки, которые содержат красители и ароматизаторы, вредны тем, что провоцируют аллергическую реакцию, проблемы с почками и печенью.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы