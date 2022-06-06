Авито Недвижимость запускает новый сервис для безопасного онлайн-бронирования жилья

«На протяжении последних лет мы видим, что рынок посуточной аренды непрерывно растет — у нас появляются новые арендодатели и увеличивается количество объявлений. Благодаря самой большой базе объектов*, Авито Недвижимость предоставляет своим пользователям широкий выбор жилья для краткосрочной аренды в любом уголке России и стремится сделать поиск и бронирование максимально удобным как для гостей, так и для арендодателей. Внедрение системы онлайн-бронирования с полной оплатой проживания позволит повысить безопасность сделок на платформе: теперь пользователям не нужно использовать другие платежные сервисы, переводить деньги напрямую без четких гарантий, поэтому они могут быть уверены в безопасности денежного перевода. Авито Недвижимость признана самой известной и используемой платформой для краткосрочной аренды жилья в России, а также большая часть объектов сдаваемых в краткосрочную аренду в России размещены на Авито**, поэтому мы продолжаем развивать продукт. И хотя воспользоваться сервисом пока можно только в пяти крупнейших городах России, учитывая, что интерес к внутреннему туризму будет только усиливаться, в дальнейшем мы планируем масштабировать данную опцию по всем регионам, чтобы обеспечить путешественникам, командированным и медицинским туристам возможность комфортно и безопасно бронировать жилье на платформе».