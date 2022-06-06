Авито Недвижимость запускает новый сервис для безопасного онлайн-бронирования жилья

Авито Недвижимость запускает новый сервис для безопасного онлайн-бронирования жилья
Авито Недвижимость запускает новый сервис для безопасного онлайн-бронирования жилья
Вчера, 16:53ОбществоФото: piqsels.com
Теперь бронировать жильё можно быстрее, а Авито будет гарантировать безопасность платежа и круглосуточную поддержку.

Авито Недвижимость запустил функцию онлайн-бронирования с возможностью полной оплаты: теперь путешественники могут безопасно снять жилье с помощью платформы без необходимости платить на месте. С 6 июня новая функция работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе и Екатеринбурге. В скором времени она также может стать доступна на Алтае, в Карелии и на Юге России.

  • Новый сервис позволяет пользователям быстрее бронировать удобные варианты для посуточной аренды из базы объектов, прошедших проверку экспертами Авито Недвижимости.
  • Это значительно снижает риск отмены заселения и делает сделку надежнее. Кроме того, арендаторы получают возможность оплачивать проживание сразу на платформе, без звонков арендодателю или управляющему жилья.
  • За безопасностью депозита следит Авито — денежные средства отправляются собственнику только после заселения гостя. Сервис вернет деньги, если гостя не заселят, попытаются заселить в квартиру не из объявления или возникнут другие проблемы.
  • Также при необходимости Авито Недвижимость оказывает пользователям круглосуточную голосовую поддержку по всем возникающим вопросам.
  • Опция доступна для объектов с отметками «Квартира проверена» и «Безопасная бронь».
  • Объекты, получившие значки прошли дополнительную проверку: видеоподтверждение, соответствие адреса, описания и фотографий оснащения и состояния объекта, а также достоверности документов арендодателя и факт наличия жалоб гостей.
  • Гость получил возможность безопасно и без звонков забронировать жилье: в течение четырех часов арендодатель рассматривает и подтверждает бронирование.
  • Оплата за проживание списывается только после подтверждения бронирования, а арендодатель получает денежные средства только после заселения гостя.
  • Арендаторам стала доступна возможность бесплатной отмены бронирования, сроки которой определяет арендодатель.
  • Собственникам больше не нужно оплачивать пролонгацию объявления — Авито удерживает комиссию 15% от стоимости бронирования.
  • На время проживания гостя арендодатель получает страхование имущества на сумму до 75 тыс. рублей.
  • Авито Недвижимость добавили функцию голосовой поддержки арендодателей и гостей.

Верификация объектов имеет ряд преимуществ не только для гостей, но и для собственников жилья и управляющих компаний в посуточной аренде. В их числе: сокращение расходов и возможность получить оплату за весь период уже на следующий день после заезда гостя. Если же гость отменяет бронирование уже после утвержденной даты, собственник все равно получает предоплату. Для арендодателей также доступно страхование имущества с компенсацией до 75 тыс. рублей на период проживания арендатора. Авито больше не запрашивает плату за пролонгацию объявлений, а только удерживает комиссию 15% от стоимости бронирования, остальную сумму сервис перечисляет арендодателю. Важным нововведением стало и то, что если раньше ответа от техподдержки приходилось ждать некоторое время, то теперь на платформе появилась круглосуточная выделенная голосовая линия для решения любых вопросов.

Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости:

«На протяжении последних лет мы видим, что рынок посуточной аренды непрерывно растет у нас появляются новые арендодатели и увеличивается количество объявлений. Благодаря самой большой базе объектов*, Авито Недвижимость предоставляет своим пользователям широкий выбор жилья для краткосрочной аренды в любом уголке России и стремится сделать поиск и бронирование максимально удобным как для гостей, так и для арендодателей. Внедрение системы онлайн-бронирования с полной оплатой проживания позволит повысить безопасность сделок на платформе: теперь пользователям не нужно использовать другие платежные сервисы, переводить деньги напрямую без четких гарантий, поэтому они могут быть уверены в безопасности денежного перевода. Авито Недвижимость признана самой известной и используемой платформой для краткосрочной аренды жилья в России, а также большая часть объектов сдаваемых в краткосрочную аренду в России размещены на Авито**, поэтому мы продолжаем развивать продукт. И хотя воспользоваться сервисом пока можно только в пяти крупнейших городах России, учитывая, что интерес к внутреннему туризму будет только усиливаться, в дальнейшем мы планируем масштабировать данную опцию по всем регионам, чтобы обеспечить путешественникам, командированным и медицинским туристам возможность комфортно и безопасно бронировать жилье на платформе».

Онлайн-бронирование с полной предоплатой на Авито Недвижимости

Параметр

Для гостей

Для собственников или управляющих жилья

Сроки

  • ответ на заявку о бронировании приходит в течение 4 часов после создания;

  • оплата происходит в течение 1 часа после получения ответа

  • собственник рассматривает и подтверждает бронирование в течение 4 часов

  • арендодатель получает вознаграждение за вычетом комиссии на следующий день после заезда гостя

Стоимость

  • сама заявка — бесплатна, оплата только после подтверждения хозяином

  • сумма оплаты = стоимость проживания за сутки х кол-во дней бронирования

  • комиссия составляет 15% от суммы бронирования

  • продление объявления — бесплатно

Возврат/отмена

  • период бесплатной аренды для гостя устанавливает арендодатель (от 1 до 7 дней)

  • возможность настроить период бесплатной отмены для гостя (от 1 до 7 дней)

Безопасность

  • платформа переводит собственникам денежные средства гостей только на следующий день после заселения

  • в случае форс-мажора гостю будет оказана помощь в поиске альтернативных вариантов заселения на выбранные даты

  • возможность получения предоплаты в случае форс-мажора

  • страхование жилья на сумму до 75 тыс рублей на период действия бронирования

Техническая поддержка

  • отдельная линия технической помощи: голосовая поддержка 24/7

  • отдельная линия технической помощи: голосовая поддержка 24/7

*По данным исследования ООО «Форейтор», март 2022 года

**По данным исследования Aquarelle Research, март 2022 года

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