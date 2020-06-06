В Башкирии разрешили рыбачить

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Запрет на рыбалку, действующий во время нереста, заканчивается сегодня, 6 июня.
В Башкирии разрешили свободно рыбачить. По данным Минэкологии республики, сегодня завершается нерестовый запрет, который длился с 25 апреля по 5 июня.
До сегодняшнего дня запрещалось использовать в рыбалке одну поплавочную или донную удочку с одним или двумя крючками, а также ловить рыбу вне мест нереста. Сейчас же использовать эти приспособления можно спокойной душой.
Напомним, использование рыболовных сетей все еще запрещено. Нарушение этого правила карается законом.
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