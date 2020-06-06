Синоптики обещают 35-градусную жару в Башкирии
Сегодня, 14:46ОбществоМинзаля АскароваФото: pixabay.com
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Мощный антициклон на следующей неделе принесет за собой по-настоящему жаркие летние дни.
На территории республики ожидается повышение температуры воздуха до 35 градусов по Цельсию. Об этом говорят прогнозы синоптиков. Жаркие дни собой повлечет мощный антициклон, который придет в регион уже на следующей неделе. Вся следующая неделя в республике будет жаркой, температура воздуха местами поднимется от 30 до 35 градусов, сообщает Башгидромет.
Что касается этих выходных, температура воздуха останется привычной майской – днем от +21 до +26 градусов, ночью – около +9 … +15 градусов. На западе республики прогнозируются небольшие осадки.
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