Синоптики обещают 35-градусную жару в Башкирии

На территории республики ожидается повышение температуры воздуха до 35 градусов по Цельсию. Об этом говорят прогнозы синоптиков. Жаркие дни собой повлечет мощный антициклон, который придет в регион уже на следующей неделе. Вся следующая неделя в республике будет жаркой, температура воздуха местами поднимется от 30 до 35 градусов, сообщает Башгидромет.