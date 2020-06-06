Сегодня в Башкирии официально разрешили посетить кладбища

Сегодня, 6 июня, все желающие смогут посетить кладбища, чтобы привести в порядок могилы близких и родственников. В связи с коронавирусом, до этого доступ к кладбищам был закрыт. Их можно было посещать лишь в случае необходимости похоронить близкого человека.

Жители Уфы смогут доехать к могилам родственников в 54-х специальных автобусах от Башавтотранса. Они будут ездить с 8:00 утра до 8:00 вечера с интервалом от пяти до десяти минут.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров призвал ответственных лиц тщательно подготовиться к этому дню, чтобы избежать массового скопления людей.

Напомним, Днем поминовения и почитания был объявлен 2 мая. Однако из-за ситуации с коронавирусом, этот день был перенесен на месяц позже.