«РОСНАНО» победила в конкурсе «Лучшие закупочные практики 2018»

Как сообщает InKazan, в компании изменили ряд процессов по закупкам. Так, был сокращен срок согласования изменений в план закупок с 20 дней до одного-двух дней. В компании перешли на электронный документооборот – после утверждения заявка переходит в план закупок автоматически. Кроме того, все исходные документы для инициаторов закупок привели к общему формату. Непрофильные действия были автоматизированы.

За первое место совместно с «РОСНАНО» боролись такие крупные компании, как ПАО «Ростелеком», структурные подразделения ГК «Роскосмос», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Председатель Лиги профессиональных закупщиков Виктория Ягодкина отметила, что оптимизация закупок редко встречается в индустрии. При этом в нее вовлечены все подразделения компаний. Именно поэтому кейс «РОСНАНО» будет полезен и другим компаниям.

Дальнейшие изменения планируются в системе закупочной комиссии на базе платформы электронного совета директоров. В будущем планируется объединить все IT-платформы и ресурсы в единый портал.

Директор по организации закупочной деятельности УК «РОСНАНО» Станислав Грузин выразил благодарность за высокие оценки со стороны организаторов. Он подчеркнул, что результаты были достигнуты благодаря усовершенствованию проведения процесса закупок. Это было неотъемлемой частью развития «РОСНАНО» как масштабного российского технологического инвестора.