29-летняя жительница Башкирии Гульназ Зайнуллина обвинила сотрудников телепередачи Елены Малышевой «Жить здорово!» в обмане, сообщает «Lenta.ru».

Жительница Стерлитамака поучаствовала в съемках шоу, поскольку ей пообещали за это бесплатное лечение и специальный компрессионный трикотаж. Однако после сотрудники проигнорировали эти обязательства.

— Ездила с надеждой, что реально помогут, а оказалось иначе. Перед съемками обещали провести бесплатное обследование, которого не было. Перед эфиром предупредили, что нельзя говорить про стоимость лечения и компрессионного трикотажа, а на мой вопрос: «Для чего тогда я приехала?» — ответили: «В качестве гостя, чтобы показать вашу ножку народу, это же шоу», — пожаловалась женщина.

У женщины диагностирован лимфостаз — ее левая нога сильно отличается по объемам от правой. Для снятия симптомов ей необходимо покупать компрессионный трикотаж и делать дорогие процедуры.