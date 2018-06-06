WSJ: пользователи Instagram смогут публиковать 60-минутные видео

Источник издание сообщает, что речь идет о вертикальных видео. Об этом пишет портал rns.online.

Одновременно с этим в WSJ не исключают, что руководство Instagram может и отказаться от нововведения. Ранее представители сервиса встречались с пользователями. В ходе беседы стороны обсудили формат 60-минутных видео.