WSJ: пользователи Instagram смогут публиковать 60-минутные видео
Сегодня, 16:23Общество
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По данным The Wall Street Journal (WSJ), владельцы аккаунтов Instagram получат возможность выкладывать на своих страницах видеозаписи продолжительностью до одного часа.
Источник издание сообщает, что речь идет о вертикальных видео. Об этом пишет портал rns.online.
Одновременно с этим в WSJ не исключают, что руководство Instagram может и отказаться от нововведения. Ранее представители сервиса встречались с пользователями. В ходе беседы стороны обсудили формат 60-минутных видео.
На данный момент в Instagram можно выкладывать ролики длиной не более одной минуты. Сервис «сторис» позволяет публиковать 15-секундные записи. Специалисты Instagram отмечают, что данная функция стала наиболее популярной. Каждый день к ней прибегает 300 миллионов пользователей.
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