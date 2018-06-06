ВЦИОМ: около 50% россиян обвиняют нефтяные компании в росте цен на топливо

Исследование проводилось с 27 по 28 мая. В нем приняли участие 2 000 совершеннолетних россиян. Об этом пишет портал rns.online.

В ходе опроса 46% респондентов обвинили в росте цен на горючее нефтяные компании. Около 40% опрошенных возложили вину на правительство России. Еще 19% граждан считают, что цены на топливо завышают владельцы заправок.

78% участников опроса уверены в дальнейшем увеличении цен на бензин. В возможное снижение стоимости горючего верит лишь 5% россиян.