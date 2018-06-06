В Японии ученые создали летающие зонтики

Устройства самостоятельно парят на головами своих хозяев, защищая тех от дождя. Об этом шестого июня пишет газета «Известия».

Специалисты Asahi Power Service создали два действующих образца летающих зонтиков. Устройства работают исправно. Они способны узнавать своего хозяина. В этом зонтам помогают специальные камеры. Беспилотники успешно защищают своих владельцев от осадков даже тогда, когда те идут очень быстро.

Руководитель компании-разработчика беспилотных зонтов Кэндзи Судзуки однажды попал под ливень. Обе руки мужчины в тот момент были заняты. Именно тогда бизнесмен и решил разработать летающие зонтики.

Сейчас инженеры Asahi Power Service пытаются снизить себестоимость устройств. К тому же необходимо разработать надежную программу, которая исключит возможность столкновения зонтов-беспилотников над головами их хозяев.