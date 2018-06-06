В Гватемале младенец выжил в пепле вулкана
Сегодня, 17:01Общество
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В понедельник в Гватемале, после извержения вулкана Фуэго, спасатели нашли в одном из засыпанных пеплом домов младенца.
Ребенок оказался жив. Об этом шестого июня пишет газета «Известия».
Видео спасения младенца было выложено в интернет. На кадрах видно как спасатели поднимают малыша из засыпанного пеплом строения и уносят в безопасное место.
На данный момент число жертв извержения Фуэго достигло 75 человек. 200 жителей Гватемалы считаются пропавшими без вести. Число эвакуированных превысило отметку в 3 000 человек.
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