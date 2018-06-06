В Башкирии увеличилось количество пенсионеров

Опубликована статистика пенсий и пенсионеров за четыре месяца текущего года, сообщили на официальном сайте Башстата.

Средний размер пенсии составил 12,807 рубля, что на 459,9 рублей больше, чем за тот же период в прошлом, 2017, году. Тогда пенсия была 12342,8 рублей.