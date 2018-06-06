В Башкирии увеличилось количество пенсионеров

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Также увеличилась сумма пенсий.
Опубликована статистика пенсий и пенсионеров за четыре месяца текущего года, сообщили на официальном сайте Башстата.
Средний размер пенсии составил 12,807 рубля, что на 459,9 рублей больше, чем за тот же период в прошлом, 2017, году. Тогда пенсия была 12342,8 рублей.
Сейчас в Башкирии проживает 1 181 400 пенсионеров. В прошлом году насчитывалось 1 163 400 пенсионеров. Самая маленькая пенсия – по инвалидности, составляет 8 565 в месяц, а самая большая страховая пенсия по старости – 13 510 рублей.
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