В Башкирии семьям, которые воспитывают 8 детей, выплатят 600 тысяч рублей

Напомним, ранее мы писали о том, что в Башкирии намерены продлить программу по выплате 300 тысяч за первенца. Уже более одной тысячи семей стали участниками программы, которая действует с 2017 года. Рустэм Хамитов выразил надежду, что и в 2018 году программа сработает также успешно.