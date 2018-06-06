В Башкирии семьям, которые воспитывают 8 детей, выплатят 600 тысяч рублей
Сегодня, 17:08ОбществоРустэм Башкирцев
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Глава республики Рустэм Хамитов поручил правительству разработать соответствующие изменения.
В Башкирии семьям, воспитывающим 8 несовершеннолетних детей, будут выплачивать по 600 тысяч рублей единовременно. Рустэм Хамитов поручил Правительству республики разработать соответствующие изменения.
Отметим, что раньше пособие выплачивали только семьям воспитывающим 9 детей.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Башкирии намерены продлить программу по выплате 300 тысяч за первенца. Уже более одной тысячи семей стали участниками программы, которая действует с 2017 года. Рустэм Хамитов выразил надежду, что и в 2018 году программа сработает также успешно.
- На 2019 год мы, может быть, её продлим, обнадежил он собравшихся.
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