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В Башкирии на 8 лет продлили реализацию программы «Домокоплект»
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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В Башкирии на 8 лет продлили реализацию программы «Домокоплект»

Сегодня, 12:01ОбществоРустэм БашкирцевФото: pravitelstvorb.ru
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