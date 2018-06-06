В Башкирии 6 июня ожидается шквалистое усиление ветра

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Ливни, грозы и град будут на протяжение суток.
6 июня в Башкирии ожидается шквалистое усиление ветра до 21-26 м/с, сообщает Башгидромет. Сегодня в республике будут сильные ливни, крупный град и грозы.
При этом днем температура воздуха составит +19+24°C, по югу республики повысится до +30°C.
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