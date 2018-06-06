Глава Венесуэлы обвинил США в попытке проникнуть в нефтяную отрасль страны
Во вторник президент Венесуэлы Николас Мадуро прямо обвинил США в попытках влиять на решения глав государственной нефтяной компании PDVSA («Петролеос де Венесуэла»).
Последняя в прошлом году оказалась в центре коррупционного скандала. Об этом шестого июня пишет газета «Известия».
По словам Мадуро, Вашингтон осуществлял попытки проникнуть в руководство PDVSA с целью оказания воздействия на ее политику. В качестве доказательства своего утверждения президент Венесуэлы сослался на рассекреченные документы Госдепа и ЦРУ США.
Имела место попытка «проникновения, просачивания» со стороны Белого дома на высшие должности «в нефтяной промышленности для управления стратегической информацией и влияния на ключевые процессы в отрасли». Для достижения поставленных целей Вашингтон прибегал к даче взяток. В этом были замешаны сотрудники посольства США, сообщил Мадуро.
Напомним, что после досрочного переизбрания Николаса Мадуро на пост президента Венесуэлы 20 мая 2018 года, США ввели против этой страны новые санкции.