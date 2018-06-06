Авиакомпания LOT открыла новое направление из Варшавы в Москву

В аэропорту Домодедово рассказали, что рейсы LOT из Варшавы в Москву у станут ежедневными. Пассажиры будут летать на самолетах Embraer. Об этом пишет портал rns.online.

Представитель LOT Адриан Кубицки сообщил о предоставлении доступа к внутренним авиалиниям РФ людям, которые летают из Польши в прочие государства Евросоюза.