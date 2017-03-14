Фотографии будут размещены в торговых центрах и вокзалах.

В ближайшее время в Башкирии появятся стенды с фотографиями должников, размещать их будет служба судебных приставов в местах большого скопления людей.

- Фотографии тех, кто находится в розыске у приставов, мы будем размещать в торговых центрах, на рынках, в зданиях вокзалов и других местах большого скопления людей, - рассказал сегодня руководитель управления службы судебных приставов в Башкирии Ильнур Махмутов. - Как правило, как только появляется такой стенд, находится 2-3 человека, которые рассказывают, где живет разыскиваемый.