В Башкирии к концу недели потеплеет - Шумаков

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Об этом рассказал заместитель руководителя Росгидромета Игорь Шумаков.
Заместитель руководителя Росгидромета Игорь Шумаков, присутствующий сегодня на Международном экологическом форуме в Уфе, рассказал о том, когда же наконец в республике станет тепло.
Источник: ГТРК Башкортостан
- К концу недели в республике достаточно серьезно потеплеет – так, что можно будет снять пиджаки и куртки, — рассказал Игорь Шумаков телеканалу ГТРК «Башкортостан».
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