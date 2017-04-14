В Башкирии к концу недели потеплеет - Шумаков

Об этом рассказал заместитель руководителя Росгидромета Игорь Шумаков.

Заместитель руководителя Росгидромета Игорь Шумаков, присутствующий сегодня на Международном экологическом форуме в Уфе, рассказал о том, когда же наконец в республике станет тепло.