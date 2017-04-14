Школьники из Башкирии смогут пригласить на свой выпускной поп-группу IOWA

Если победят в конкурсе от соцсети Вконтакте.

Любой выпускной класс сможет пригласить на свой выпускной вечер в этом году поп-группу IOWA, сообщили в социальной сети Вконтакте.

Для этого надо победить в конкурсе - записав креативное видео об окончании школы, выложить его в социальной сети с хэштегом #Выпускной2к17.

Выбирать победителя будет сама группа.

- Мы лично выберем лучшее видео и выступим в школе, которую заканчивают победители, сказала солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова. - Неважно, из какого они города или региона, главное — оригинальность и креативность ребят.