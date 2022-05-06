Золото Башкирии — фронту

Золото Башкирии — фронту
Золото Башкирии — фронту
Вчера, 11:08ОбществоФото: УГМК
В годы Великой Отечественной в забои Учалинского рудника спустились старики, женщины и дети.

В историю Великой Отечественной войны немало самоотверженных страниц вписано жителями Урала. В их числе - и работники Учалинского месторождения цветных металлов, которое было открыто накануне, в 1939 году. Когда Германия напала на СССР, на «Железной шляпе» — так прозвали перспективную залежь — уже вовсю шли работы, в том числе и по добыче золотосодержащей руды. С началом войны большинство горняков Учалинского рудника треста «Башзолото» отправились на фронт, а их место заняли старики, женщины и дети. Другого выхода не было: страна остро нуждалась в средствах на военную технику и оружие, а учалинская руда была богатой по содержанию — до 475 граммов золота в каждой тонне.

Фото:УГМК

В военное время женщины и подростки составляли примерно половину всех рабочих рудника. В шахте они выполняли тяжелую работу забойщиков и каталей. Груженые горной массой тачки приходилось тащить на поверхность вручную — по деревянному настилу. Работать приходилось по 10 часов в день: восемь — в шахте, еще два — снаружи, просеивая золотоносный песок. Руду разбивали и вывозили на лошадях, быках и даже верблюдах, которых привели с собой казахи из Кустанайской области, прибывшие на помощь к учалинцам.

Фото:УГМК

Параллельно Учалинский рудник продолжал строиться, а добыча золота шла ударными темпами, невиданными прежде в истории золотой промышленности Башкирии — с 1941 по 1944 год она выросла в 15 раз! Старатели рудника были убеждены, что каждый килограмм добытого золота неумолимо приближает Победу, и поэтому работали не жалея сил. Их самоотверженный труд неоднократно отмечался Переходящими Красными Знаменами Всесоюзного центрального совета профсоюзов и Наркомата цветной металлургии.

Помимо трудовых подвигов, коллектив рудника оказывал помощь фронту, собирая деньги на вооружение Красной Армии. Так, в годы войны в фонд обороны было передано 18 кг золота и более 500 тыс. руб. — на строительство самолетов и танков, которым, к слову, присваивали соответствующие названия («Башкирский истребитель», «Старатель Башкирии», «25-летия Башкирии», «Учалинский старатель»). Верховное главнокомандование высоко ценило безвозмездную помощь учалинских горняков, и в феврале 1945 года Учалинскому руднику присудили Переходящее Красное знамя Госкомитета Обороны СССР, которое позднее было оставлено здесь на вечное хранение. Отметим, что в Башкирской АССР было всего шесть предприятий, удостоенных такой высокой награды.

Великая Отечественная война
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы