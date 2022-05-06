В поездку — со спокойным сердцем

Впереди — сезон отпусков. Многие понимают, зачем нужно покупать страховой полис для путешествий за границу. Но далеко не все осознают, что и в путешествии по России дополнительное страхование может понадобиться. Эксперты СОГАЗа — крупнейшей* в стране страховой компании — помогли нам разобраться в этом вопросе.

За последние несколько лет доля покупок страховых полисов путешественниками по России заметно выросла. По данным СОГАЗа, в 2019 году она была на уровне 0,3% от всех туристических полисов, а в 2021-м — уже 10%. Даже в «пандемийном» 2020 году этот показатель составил 6%. Эксперты компании прогнозируют рост и в 2022 году — максимум до 30-40%. И это не случайно: полис для путешественников по России ценен тем, что позволяет не только получить качественную медицинскую помощь в случае необходимости, но и покрыть существенные расходы в случае непредвиденных ситуаций. Например, если человек, у которого есть корпоративный полис ДМС, работает в Москве, его полис нередко действует только в столице. Соответственно, когда требуется помощь в других регионах, которые не включены в покрытие ДМС, будет действовать только ОМС. Но даже если программа ДМС не ограничена постоянным местом жительства, страховая компания возьмет на себя только оплату медицинских услуг в экстренной форме. А это далеко не все незапланированные расходы, с которыми турист может столкнуться во время поездки. Даже базовая программа страхования (программа А) путешественников по России от СОГАЗа покрывает расходы на оказание медицинской помощи при внезапном заболевании или несчастном случае, расходы по медицинской эвакуации, репатриации, расходы на оказание экстренной стоматологической помощи, расходы на звонок в сервисную компанию, а также на отправку копий документов по факсимильной связи. Более широкие варианты программы (B и С) также покрывают, например, расходы по организации и оплате возвращения к постоянному месту жительства детей застрахованного туриста, оставшихся без присмотра при его госпитализации или смерти в результате внезапного заболевания или несчастного случая, расходы на посещение родственниками застрахованного в случае его госпитализации, расходы по досрочному возвращению из поездки в случае смерти ближайшего родственника, расходы на организацию и оказание услуг по поиску и спасению застрахованного в случае попадания в экстремальную ситуацию, представляющую угрозу его жизни, и даже административные расходы при утере багажа или документов и административные расходы по правовой консультации, связанной с несчастным случаем и/или ДТП с участием застрахованного. Не стоит забывать о возможной отмене рейса — этот риск тоже можно включить в полис и спокойно планировать отпуск. А еще для путешествий по России нередко просят застраховать питомцев. Как рассказывают в СОГАЗе, в компании есть и такая услуга. Особенно важна страховка для туристов в случае поездок по отдаленным районам. Например, если пострадавшего доставили в ближайшую небольшую больницу какого-нибудь поселка, а его состояние требует сложного медицинского вмешательства, врачи при отсутствии необходимого оборудования вряд ли смогут обеспечить должную помощь. В этом случае понадобится транспортировка в крупную клинику в сопровождении медработников и даже, возможно, в другой регион. Однако стоимость эвакуации вертолетом для многих может оказаться неподъемной. И если у туриста есть полис с соответствующим покрытием, решение всех организационных вопросов и расходы возьмет на себя СОГАЗ, у которого имеется многолетний опыт такой работы. Во время поездок с семьей эксперты компании советуют включить в полис как можно больше опций — для путешествия с детьми такой полис покупается на каждого члена семьи. Например, в практике СОГАЗа был случай, когда семья поехала в путешествие по России на поезде и ребенок перевернул на себя кружку с кипятком. Его срочно госпитализировали, но он попал в не очень хорошо оснащенную больницу в маленьком городке. Родители тут же связались со страховой компанией, и та выслала реанимобиль из ближайшего крупного населенного пункта. Ребенка перевезли в Санкт-Петербург, сделали в местной больнице пересадку кожи и провели восстановительное лечение. Если вы путешествуете по стране на автомобиле, эксперты советуют выбрать расширенный вариант полиса — программу «C», в которую включены риск несчастного случая на дороге и услуги консультации при ДТП. При этом, чтобы не возникало вопросов со стороны страховой компании в случае с автомобильными путешествиями, при оплате на автозаправках и в кафе по дороге лучше сохранять чеки в качестве доказательства, что вы покидали место постоянного жительства. Также нужно сохранять чеки, если какие-либо медицинские услуги вы оплатили самостоятельно, – в этом случае страховая компания компенсирует расходы. Сколько же стоит подобный полис? В СОГАЗе он обойдется в пределах 1 тыс. рублей на человека. Если в качестве примера выбрать такие параметры, как однократная поездка, возраст туриста — 33 года, срок страхования — 7 дней, при этом в полис включено страхование гражданской ответственности, то цена полиса с базовым набором услуг (программа «А»), который не включает такие дополнительные опции, как эвакуация вертолетом, составит 630 рублей. Вариант подороже с включением расходов по организации и оплате возвращения детей застрахованного туриста к постоянному месту жительства и другие опции обойдется в 730 рублей, а самая дорогая версия полиса, куда входят практически все дополнительные услуги, которые могут понадобиться во время активного отдыха, будет стоить 860 рублей. Кстати, на сайте СОГАЗа www.shop.sogaz.ruhttp://www.sogaz.ru/ конструктор, с помощью которого можно «собрать» типовые и индивидуальные полисы. Например, бывает, что человек уверен: предлагаемой страховой суммы ему не хватит, при том что в СОГАЗе лимит покрытия — от 5 000 y. e. до 15 000 y. e. в рублевом эквиваленте. И если его беспокоит, что только на возможную эвакуацию вертолетом уйдут сотни тысяч рублей, а на само лечение мало что останется, он может попросить СОГАЗ увеличить страховую сумму, и страховая компания рассмотрит такой запрос в индивидуальном порядке.

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