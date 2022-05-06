В Генпрокуратуру обратились с просьбой проверить медиахолдинг депутата Прикамья

В Генпрокуратуру обратились с просьбой проверить медиахолдинг депутата Прикамья
В Генпрокуратуру обратились с просьбой проверить медиахолдинг депутата Прикамья
Вчера, 15:33ОбществоФото: фрагмент видео
Директор компании “Прикамский картон” Александр Кириллов обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить ООО “Медиа-агентство “Кулич”, которое контролирует паблики «Пермь Активная», «Пермь ВКонтакте».

Письмо генпрокурору Игорю Краснову стало ответом на ранее направленное медиахолдингом в Росприроднадзор и Генпрокуратуру заявление с просьбой проверить предприятие.

Как пишет Properm.ru, медиахолдинг “Кулич” контролирует депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Лисняк. В своем заявлении он указал, что “Прикамский картон” загрязняет воду и воздух Перми. В письме генеральному прокурору Краснову Александр Кириллов подчеркнул, что информация, которая распространяется подконтрольными “КУЛИЧУ” пабликами, не соответствует действительности. Ложные сведения призваны причинить репутационный ущерб и остановить работу предприятия.

Кириллов рассказал, что ООО “Прикамский картон” несколько раз обращалось к правоохранительным органам по фактам распространения информации, не соответствующей действительности пабликами, которые контролирует депутат Заксобрания пермского края И. Н. Лисняк. На данный момент по данным фактам проводятся процессуальные проверки.

Ранее следственный комитет обратился к председателю пермского отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Веронике Куликовой с просьбой вызвать на опрос депутата Лисняка. Опрос проводится по заявлению Александра Кириллова. Лисняк сослался на плотный график и сказал, что по закону не обязан присутствовать на опросе.

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