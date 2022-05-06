В Генпрокуратуру обратились с просьбой проверить медиахолдинг депутата Прикамья

Ранее следственный комитет обратился к председателю пермского отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Веронике Куликовой с просьбой вызвать на опрос депутата Лисняка. Опрос проводится по заявлению Александра Кириллова. Лисняк сослался на плотный график и сказал, что по закону не обязан присутствовать на опросе.