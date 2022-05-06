Следком взялся за напавшего на журналиста депутата, который избил бывшего тестя в Уфе

О том, что следователи следственного отдела по Октябрьскому району Уфы установят обстоятельства при которых слуга народа напал на журналиста сообщили в пресс-службе следкома по Башкирии 6 мая.

Неприятный инцидент в котором журналист оказался замешан лишь из-за своей профессиональной деятельности произошел на минувших длительных выходных 3 мая в Уфе. Mkset уже сообщал о том, что по данным телеграм-канала SHOT депутат Арсений Камалов избил дедушку своей дочери и своего бывшего тестя, когда приехал забрать ребенка на выходные. Камалов тогда напал не только на дедушку своего ребенка, досталось и корреспонденту телеканала БСТ, который подоспел к месту событий, чтобы выяснить что же произошло. Однако вместо информации журналист получил порцию тумаков. Предварительная информация от следкома похожа на версию телеграм-канала, следователи имеют данные о том, что Камалов колотил репортера по голове руками. Теперь следователи и полицейские восстанавливают картину событий, с этой целью уже организован комплекс проверочных мероприятий, среди которых судмедэкспертизы, которые предстоит пройти и журналисту телеканала и бывшему тестю депутата. Также правоохранители работают с очевидцами происшествия. В пресс-службе следкома обещают, что что правовую оценку после проверки получат оба акта насилия от депутата, и против сотрудника СМИ и против пожилого мужчины, не так давно бывшего ему родственником.

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