Штраф за сообщение, нашествие крыс в Уфе и заваленная могила ветерана ВОВ

Уфимка посетила могилу своего деда — ветерана ВОВ — на Южном кладбище, однако обнаружила ее в «ужасающем состоянии». В частности, женщина сообщает, что 1 мая посетила могу своего деда — ветерана Великой Отечественной войны — однако на месте обнаружила, что захоронение было полностью завалено срубленными деревьями и ветками. Аналогичная ситуация, по словам уфимки, и с другими могилами.
В Уфе накануне заморозков пришвартовались четыре многопалубных теплохода. В среду, 4 мая, в Уфе у причала Монумент Дружбы пришвартованы четыре многопалубных теплохода. Так, в столице Башкирии сделал остановку теплоход «Александр Пушкин» — четырехпалубный теплоход.
Власти собрались развивать круизный туризм в Башкирии, однако позже выяснилось, что Круизный рейс на теплоходе, который остановился в Уфе, оказался «экспериментальным», все дело в мелеющей реке Белой. Тем временем, жители Башкирии возмутились неорганизованностью мероприятий с теплоходами в Уфе. Так, посмотреть, как из Уфы отплывают 3 круизных теплохода пришли не только уфимцы, но и жители других районов Башкирии. Однако время отплытия было указано, согласно московскому времени — в 18:00.
Между тем, в Уфе этим летом будет оборудовано 10 официальных пляжей.
Жители Уфы сообщают о нашествии мышей и крыс в нескольких многоквартирных домах. В домах по проспекту Октября и по улице Транспортная началось нашествие мышей и домовых крыс. Грызуны атакуют подвали, пытаются пробраться в квартиры жильцов и пугают не только самих жителей, но и местных кошек.
В Башкирии отменят штрафы за нарушение масочного режима. Республиканский парламент одобрил законопроект в первом чтении, сообщила пресс-служба Госсобрания. Спикер парламента Константин Толкачев отметил, что утратившей силу будет признана статья 13.19 республиканского КоАП, в которой предусмотрена ответственность за отказ от ношения масок и несоблюдение социальной дистанции.
Также в Башкирии временно отменили штрафы за уличную торговлю. Данное решение было принято депутатами Курултая Башкирии для поддержки жителей в дачный сезон.
Между тем, мать-одиночку из Уфы оштрафовали на 15 тысяч рублей за листовку по доносу её соседки. Так, молодая мама стала фигурантом административного дела по новой статье о дискредитации Вооруженных сил РФ и получила штраф. Подчеркнем, что делу дала ход соседка Ибрагимовой Елена Сафонова, которая заприметила листовку и поспешила сообщить о ней не только правоохранителям, но и омбудсмену по правам ребенка в Башкирии. Неравнодушная гражданка Сафонова не только сообщила о листовках, которые назвала непатриотичной позицией, но и попросила проверить условия проживания ребенка Ибрагимовой.
Суд в Уфе оштрафовал мужчину на 20 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ в WhatsAppПрокуратура и ФСБ проверили сведения размещенные в мессенджере 37-летним уфимцем в группе и нашли в них состав административного правонарушения, сообщил Кировский райсуд.
Власти Башкирии не раскрыли гонораров Баскова и Лещенко за концерт 9 мая в Уфе. Информация об этом является конфиденциальной, говорится в ответе пресс-службы глава республики на запрос Mkset. В официальном ответе лишь сообщается, что финансирование мероприятий проводится из муниципального и республиканского бюджетов, а также из внебюджетных источников. При этом более половины выделенных на концерт средств будут внебюджетными.