Опасности при покупке квартиры: маткапитал, «отказники» и «сидельцы»

«Всегда нужно выяснять, не был ли приобретен объект с привлечением материнского капитала. Потому что, если при покупке жилья детям не выделили доли, а затем квартиру продали, в последующем сделка может быть отменена. Второй момент, который должен насторожить — это приватизация жилья, которая когда-либо проводилась. При оформлении квартир в собственность прописанные в квартирах люди достаточно часто отказывались от прав на жилье. Но, если на момент сделки такой отказник не был выписан, он имеет право пожизненного проживания на ней. Таким образом, у покупателя есть риск приобрести квартиру, в которой юридически сможет жить чужой человек», — прокомментировал эксперт.