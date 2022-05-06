Королева шансона Успенская сравнила рэпера из Уфы Моргенштерна с «говном»

Королева шансона Успенская сравнила рэпера из Уфы Моргенштерна с «говном»
Королева шансона Успенская сравнила рэпера из Уфы Моргенштерна с «говном»
Вчера, 12:38ОбществоАзамат НуховФото: Алишер Моргенштерн/VK
Своими мыслями о творчестве музыканта певица поделилась в ходе недавнего интервью YouTube-каналу «Новое радио»

Певица Любовь Успенская в ходе интервью нелицеприятно высказалась о творчестве рэпера из Уфы Моргенштерна.

Так, по словам Успенской, музыкант, будучи кумиром молодежи, в своих треках пропагандирует употребление наркотиков, тем самым подавая молодым людям нездоровый пример.

— Очень много есть такого говна, которое сегодня очень-очень влияет на умы нашей молодёжи, потому что такие, как Моргенштерн, несут вред. Это пропаганда марихуаны, наркотиков… — заявила Успенская.

Напомним, ранее творчество музыканта, родом из Уфы привлекло внимание главы СК России Александра Бастрыкина. По словам главы ведомства, Моргенштерн торгует наркотиками в соцсетях.

Также ранее стало известно о разводе рэпера с женой Диларой. Семейная жизнь пары продлилась меньше года.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы