Как жителям Башкирии вырастить своих кур и сэкономить на яйцах и мясе

Своя ферма

По словам Татьяны, в домашних условиях можно вывести практически любую птицу, а самый бюджетный инкубатор обойдется в четыре тысячи рублей. Более продвинутые инкубаторы стоят около 20 тысяч — в них автоматически регулируется влажность, температура и отслеживается поворот яйца. В целом можно обойтись без таких излишеств, учитывая то, что инкубационное яйцо куры подорожало — в прошлом году оно стоило 25-30 рублей, в этом году уже 55-60 рублей. Яйцо в основном продается импортное — французское, канадское или чешское. И, естественно, не из всех яиц может вылупиться цыпленок, так как все зависит от их качества и от соблюдения положенного режима.