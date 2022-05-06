Хабиров показал портрет дедушки-ветерана для «Бессмертного полка» в Уфе

Хабиров показал портрет дедушки-ветерана для «Бессмертного полка» в Уфе
Хабиров показал портрет дедушки-ветерана для «Бессмертного полка» в Уфе
Вчера, 15:48ОбществоАзамат НуховФото: Радий Хабиров/ Telegram
Фотографией своего дедушки-ветерана глава региона поделился 6 мая в соцсетях

Радий Хабиров поделился фотографией своего дедушки с подписчиками своего телеграм-канала.

Как сообщает глава региона, в этом году он с фотографией своего деда Барыя Латыповича Хабирова примет участие в акции «Бессмертный полк», которая впервые с 2019 года пройдет в очном формате.

Фото:Радий Хабиров/Telegram

По словам Хабирова, его дед прошёл всю войну, закончил её в Монголии, а также был тяжело ранен.

Напомним, о проведении акции «Бессмертный полк» в очном формате стало известно в марте этого года. Подробности о мероприятии 25 апреля сообщил вице-премьер Башкирии Азат Бадранов.

Также ранее в родительских чатах некоторых уфимских школах преподаватели разместили особую памятку с требованиями для посетителей мероприятия. За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в мэрию города.

О том, во сколько обойдётся уфимцам главный атрибут акции — транспарант с портретом ветерана, Mkset рассказал здесь.

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