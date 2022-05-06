ФИОП выбрал команды для разработки образовательных программ цифрового моделирования

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) выбрал команды из российских научных организаций и институтов, которые займутся созданием образовательных программ по цифровому моделированию новых материалов. До конца 2022 года они должны создать актуальные для российского бизнеса программы в этой сфере.

Сейчас перед российскими компаниями поставлена задача компенсировать дефицит зарубежного оборудования и комплектующих. На фоне этого на первое место вышли задачи по ускоренной разработке новых материалов. Один из вариантов решения – применение метода математического моделирования. В начале этого года фонд учредил программу, направленную на развитие цифрового моделирования новых материалов. В рамках совместной работы с представителями предпринимательства был определен список материаловедческих задач, которые максимально актуальны в текущий момент для инновационного производства. И вот уже весной прошел отбор, на котором выбрали университетские исследовательские команды, квалификация которых подходит под задачи, поставленные фондом. В конце года эксперты, инвесторы и предприниматели смогут оценить публичную защиту получившихся командных проектов. Так, темой новых водородоаккумулирующих материалов для хранения и транспортировки водорода займется Томский университет, а за системы «материал - покрытие» для производства деталей горячего тракта газотурбинных агрегатов отвечает Новосибирский национальный исследовательский университет. Тема коррозионной стойкости стали с помощью физически и химически обоснованных моделей отошла Институту металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН. Новыми полимерными материалами для солнечной энергетики займется Институт синтетических полимерных материалов им. Н. С. Ениколопова РАН. Разработкой образовательной программы по полупроводниковым мультислоистым наноматериалам для использования в новых лазерных гетероструктурах займется ВШЭ, филиал которой расположен в Санкт-Петербурге. Стоит отметить, что Сколтех возьмет в разработку тему новых термоэлектрических материалов, а команда из Института проблем химической физики РАН берет на себя функциональные элементы и состав мембранно-электродных блоков электролизеров.

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