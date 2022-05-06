Эко-активистка засняла лесной пожар, который перекинулся с травы на сосны в Башкирии

Эко-активистка засняла лесной пожар, который перекинулся с травы на сосны в Башкирии
Эко-активистка засняла лесной пожар, который перекинулся с травы на сосны в Башкирии
Вчера, 15:24ОбществоИрина ДеревянчукФото: скриншот видео
Рина Гринберг «поблагодарила» «авторов» незаконных свалок и напомнила о том, что при нынешней погоде сосны горят, как свечки. Об этом активистка сообщила у себя в соцсетях 6 мая.

Рина Гринберг, признанный эксперт по туризму в Башкирии, стала свидетельницей не просто лесного пожара, а момента, когда огонь с сухой травы переходит на сосновый лес в Белорецком районе. Сам пожар общественница заметила по дыму, доехала до места и увидела, как горит трава и происходит тление на свалке, которую кто-то вопреки закону устроил в лесу.

Женщина подчеркивает, что изначально на месте горели лишь несколько небольших участков, однако за считанные минуты, пока Гринберг делала метку с геолокацией пожара, огонь из-за порывов ветра перекинулся и на сосны.

Во всей этой жуткой истории есть и хорошие новости — пожарные, по словам Рины Гринберг, прибыли на место через несколько минут и потушили пламя.

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