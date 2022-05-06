Детские сады Башкирии победили в конкурсе на предоставление федеральных грантов

Детские сады Башкирии победили в конкурсе на предоставление федеральных грантов
Детские сады Башкирии победили в конкурсе на предоставление федеральных грантов
Вчера, 19:54ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
Общая сумма грантов составляет 5 млн руб., каждая организация из федерального бюджета получит по 1 млн руб.)

Пять детских садов Башкирии стали победителями конкурсного отбора на предоставление в 2022 году федеральных грантов в форме субсидий юрлицам и ИП на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования консультационных центров (служб) психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста. Эти процессы проходят в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Конкурсный отбор проведен Министерством просвещения РФ, победителями стали 55 детских садов по трем направлениям со всех регионов страны, в том числе пять детсадов Башкирии.

Грант по направлению «Развитие технологии дистанционного оказания услуг психолого-педагогической, методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, в первую очередь от 0 до 3 лет, преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации, включая эффективные способы информирования» получат МБДОУ № 227, МАДОУ № 263 Уфы и МАДОУ № 36 Стерлитамака.

По направлению «Формирование модели организации взаимодействия с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста, в первую очередь от 0 до 3 лет, преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации, включающей методы учета их мнения при развитии услуг психолого-педагогической, методической, диагностической и консультативной помощи» гранты получат МБДОУ № 251 и МБДОУ № 225 Уфы.

Общая сумма грантов составляет 5 млн руб., каждая организация из федерального бюджета получит по 1 млн руб.)

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