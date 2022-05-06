Денис Буцаев рассказал о строительстве предприятий по переработке отходов в Крыму

Денис Буцаев рассказал о строительстве предприятий по переработке отходов в Крыму
Денис Буцаев рассказал о строительстве предприятий по переработке отходов в Крыму
Сегодня, 00:37ОбществоФото: pixabay.com
Новые производственные мощности по переработке мусора в Республике Крым смогут обрабатывать свыше 1 миллиона тонн ТКО ежегодно и позволят создать более 1 тысячи рабочих мест. С таким сообщением выступил генеральный директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

На модернизацию системы обращения с отходами и постройку новых мусороперерабатывающих комплексов в республику передадут свыше восьми миллиардов рублей, а 2,2 миллиарда пойдут на строительство завода в Севастополе. Как сообщает kp.ru, РЭО при этом будет контролировать в ручном режиме доведение средств. Руководитель компании Денис Буцаев организовал совещание с главами Севастополя и Крыма, проинспектировал территории, предназначенные под застройку.

По словам Буцаева, компания в рамках поручения вице-премьера РФ Виктории Абрамченко планирует заниматься развитием инфраструктуры на Крымском полуострове. Запуск в работу высокопродуктивных объектов уже к 2024 году позволит достичь всех показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», запланированных на 2030 год.

До конца 2024 года в Крыму должно заработать четыре масштабных предприятия, одно из которых будет обслуживать Севастополь. Предприятие обеспечит городу 150 новых рабочих мест. Объект планируется построить в пределах Первомайской балки.

Новый комплекс будет оснащен самыми современными технологиями, он будет включать до 80% российского оборудования. Мощность предприятия по обращению с отходами «Первомайская балка» будет достигать 250 тысяч тонн в год. Около 50% мусора планируется отправлять на утилизацию. Извлекаемые на заводе ресурсы будут вовлекаться во вторичный оборот в объеме 37,5 тысячи тонн в год и более.

Суммарный объем инвестиций, направленных на строительство и запуск комплекса, равняется 2,2 миллиарда рублей. Проект планируется воплотить в жизнь на основе концессионного соглашения за счет средств, вырученных благодаря размещению облигационного займа Российского экологического оператора, и средств федерального бюджета. Начало строительства запланировано на 2022 год — оно стартует после завершения проектных работ.

Более половины отходов, направляемых на новые предприятия, пойдет на утилизацию. Из них начнут отбирать вторичное сырье — примерно по 140 тысяч тонн ежегодно. Ожидаемая совокупная мощность утилизации будет достигать 370 тысяч тонн в год. Комплекс предприятий появится в Крыму благодаря средствам, выделенным на реализацию национального проекта «Экология». Все заводы в совокупности дадут региону свыше 1000 рабочих мест.

Глава РЭО отметил, что при воплощении программы по развитию инфраструктуры в Крыму удастся обеспечить стопроцентную сортировку мусора и снижение объема захоронения ТКО вдвое уже к 2024 году.

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