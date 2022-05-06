Денис Буцаев рассказал о строительстве предприятий по переработке отходов в Крыму

Новый комплекс будет оснащен самыми современными технологиями, он будет включать до 80% российского оборудования. Мощность предприятия по обращению с отходами «Первомайская балка» будет достигать 250 тысяч тонн в год. Около 50% мусора планируется отправлять на утилизацию. Извлекаемые на заводе ресурсы будут вовлекаться во вторичный оборот в объеме 37,5 тысячи тонн в год и более.