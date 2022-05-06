Башкирия не достигла плана по снижению младенческой смертности в 2021 году

Как гласят данные отчёта, в прошлом году младенческую смертность в республике удалось снизить на 1,8%, что означает снижение с 5,7 случая до 5,6 до случая на тысячу родившихся. Отмечается при этом, что плановый показатель в 5,0 случая на тысячу родившихся достигнут не был.