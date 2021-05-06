В Уфе прошла церемония открытия мемориальной доски Герою Советского Союза

Лев Маневич работал на железнодорожной станции Уфа. Погиб в мае 1945 года, через несколько дней после того, как его освободили из фашистского концлагеря, написал глава республики на своей странице в соцсетях.
- Сегодня мы открываем мемориальную доску, чтобы вновь напомнить о том, какие у нас были герои и какие великие подвиги они совершали во благо нашей Родины, - заявил Радий Хабиров на церемонии.
Также руководитель региона на открытии памятника вручил орден «Салавата Юлаева» советнику полномочного представителя Башкирии при президенте РФ Ришату Халикову. Советник подчеркнул, что открытие мемориальной доски состоялось благодаря Ветеранской организации органов безопасности республики, руководителю Управления ФСБ по РБ Юрию Серышеву и руководству Башкирии.
Напомним, 9 мая в Уфе пройдет торжественная церемония возложения цветов в парке Победы. На проспекте октября пройдет шествие военнослужащих Уфимского территориального гарнизона, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и организация. Мероприятие завершится праздничными салютами площади имени Ленина и перед Дворцом культуры «Моторостроитель».