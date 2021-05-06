В Уфе перекроют дорогу на проспекте Октября во время концерта группы «Любэ»

Дороги перекроют на проспекте Октября от бульвара Саид-Галиева до улицы Кольской, Северном проезде от проспекта Октября до улицы Новогорной, Южном проезде от проспекта Октября до улицы Новогорной. Ограничения будут действовать с 18:00 до 23:00.
На время перекрытия данных участков также изменятся маршруты общественного транспорта.
Напомним, дороги в Уфе также перекроют 7 и 9 мая во время проведения мероприятий, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в Уфе пройдет торжественная церемония возложения цветов в парке Победы. На проспекте октября пройдет шествие военнослужащих Уфимского территориального гарнизона, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и организация. Мероприятие завершится праздничными салютами площади имени Ленина и перед Дворцом культуры «Моторостроитель».