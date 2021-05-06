В Уфе перекроют дорогу на проспекте Октября во время концерта группы «Любэ»

В Уфе перекроют дорогу на проспекте Октября во время концерта группы «Любэ»
В Уфе перекроют дорогу на проспекте Октября во время концерта группы «Любэ»
Сегодня, 20:28ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Instagram Николая Расторгуева
В преддверии Дня Победы 8 мая в 19:00 состоится праздничный концерт с участием группы «Любэ» на площади имени Ленина в Уфе. В связи с этим на некоторых улицах ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации города.

Дороги перекроют на проспекте Октября от бульвара Саид-Галиева до улицы Кольской, Северном проезде от проспекта Октября до улицы Новогорной, Южном проезде от проспекта Октября до улицы Новогорной. Ограничения будут действовать с 18:00 до 23:00.

На время перекрытия данных участков также изменятся маршруты общественного транспорта.

Схема объезда закрытых участков автобусами
Фото:Администрация Уфы

Напомним, дороги в Уфе также перекроют 7 и 9 мая во время проведения мероприятий, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в Уфе пройдет торжественная церемония возложения цветов в парке Победы. На проспекте октября пройдет шествие военнослужащих Уфимского территориального гарнизона, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и организация. Мероприятие завершится праздничными салютами площади имени Ленина и перед Дворцом культуры «Моторостроитель».

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