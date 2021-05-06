В Уфе на время праздников перекроют центральные улицы города

В Уфе на время праздников перекроют центральные улицы города
В Уфе на время праздников перекроют центральные улицы города
Сегодня, 15:49ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Городские службы обращаются к горожанам и гостям столицы с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям движения, приносят извинения за возможные неудобства и рекомендуют заранее планировать маршрут своего движения.

7 и 9 мая во время проведения мероприятий, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Уфе временно перекроют участки улично-дорожной сети.

Так, 7 мая с 18.00 до 21.30 будет ограничено движение транспортных средств:

— по проспекту Октября от ул. Шафиева до ул. Кольской;

— Северный проезд от проспекта Октября до ул. Новогорной;

— Южный проезд от проспекта Октября до ул. Новогорной;

— ул. Новогорная от Южного до Северного проезда.

9 мая для проведения торжественного парада с 08.00 до 12.00 ограничат движение транспортных средств:

— по проспекту Октября от ул. 50 лет СССР до ул. Кольской;

— Северный проезд от проспекта Октября до ул. Российской;

— Южный проезд от проспекта Октября до ул. Комсомольской;

— улица Новогорная от бульвара Саид-Галиева до Северного проезда.

Также 9 мая с 07.00 до 11.00 будет ограничено движение транспорта на парковке перед парком Победы по ул. Комарова.

Фото:ufacity.info

На время действия ограничений также изменится схема движения общественного транспорта.

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