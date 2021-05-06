В Уфе на время праздников перекроют центральные улицы города

Городские службы обращаются к горожанам и гостям столицы с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям движения, приносят извинения за возможные неудобства и рекомендуют заранее планировать маршрут своего движения.

7 и 9 мая во время проведения мероприятий, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Уфе временно перекроют участки улично-дорожной сети. Так, 7 мая с 18.00 до 21.30 будет ограничено движение транспортных средств: — по проспекту Октября от ул. Шафиева до ул. Кольской; — Северный проезд от проспекта Октября до ул. Новогорной; — Южный проезд от проспекта Октября до ул. Новогорной; — ул. Новогорная от Южного до Северного проезда. 9 мая для проведения торжественного парада с 08.00 до 12.00 ограничат движение транспортных средств: — по проспекту Октября от ул. 50 лет СССР до ул. Кольской; — Северный проезд от проспекта Октября до ул. Российской; — Южный проезд от проспекта Октября до ул. Комсомольской; — улица Новогорная от бульвара Саид-Галиева до Северного проезда. Также 9 мая с 07.00 до 11.00 будет ограничено движение транспорта на парковке перед парком Победы по ул. Комарова. Фото: ufacity.info На время действия ограничений также изменится схема движения общественного транспорта.

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