В Уфе на подготовку к чемпионату WorldSkills Russia потратят 83 млн рублей

«Центр опережающей профессиональной подготовки» разместило семь лотов на сайте госзакупок на общую сумму около 83 млн руб. в рамках подготовки к финалу Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа»
Так, организаторы чемпионата ищут поставщиков оборудования, на котором будут работать участники соревнования. Это, в частности, цифровая печатная машина и резательная машина, оборудование для работы с металлоконструкциями и для окраски автомобиля, бытовая техника, квадракоптеры и конструкторы квадракоптеров, анализатор состава тела, цифровой ростомер.
4 мая единственный участник закупки, название которого не раскрывается, выиграл самый дорогой контракт (стоимость 35,7 млн руб.) на поставку техники для кухни.
Напомним, WorldSkills Russia — самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди студентов профобразовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и представителей направления WorldSkills Russia Juniors до 16 лет. Торжественная церемония открытия чемпионата в Уфе состоится 21 июля, церемония закрытия и награждения победителей — 25 июля.
Ранее премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров, осматривая площадку проведения финала, отметил, что в Башкирии и в Уфе не хватает выставочных площадей.
— У нас в Башкортостане, и, в частности, в Уфе не хватает таких помещений. Комплекс, который есть — ВДНХ-Экспо, площадью чуть больше 6 тысяч квадратных метров, — этого, конечно, недостаточно. На сегодняшний день есть еще потребность в 35-40 тысячах, — подчеркнул Андрей Назаров.