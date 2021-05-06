В Уфе на подготовку к чемпионату WorldSkills Russia потратят 83 млн рублей

— У нас в Башкортостане, и, в частности, в Уфе не хватает таких помещений. Комплекс, который есть — ВДНХ-Экспо, площадью чуть больше 6 тысяч квадратных метров, — этого, конечно, недостаточно. На сегодняшний день есть еще потребность в 35-40 тысячах, — подчеркнул Андрей Назаров.