В Башкирии планируют открыть новый асфальтобетонный завод

В Башкирии планируют открыть новый асфальтобетонный завод
В Башкирии планируют открыть новый асфальтобетонный завод
Сегодня, 17:30ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
По словам главы района, это позволит решить сразу несколько проблем в муниципалитете.

Особую роль в развитии предпринимательства в регионе играют встречи глав муниципалитетов с представителями бизнеса в формате «Предпринимательский час». На одной из таких встреч с главой Мишкинского района РБ Павлом Трапезниковым был рассмотрен проект строительства асфальтобетонного завода около д. Елышево. Проект представило ООО «Башальянстрой».

Актуальность идеи обусловлена, в первую очередь, строительством автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда с выходом на автодорогу Бирск-Тастуба-Сатка на участке от с. Старобалтачево до с. Мишкино. Выбранное местоположение для возведения завода с позиции логистических потоков является очень удобным, так как находится в непосредственной близости от соседних с Мишкинским районов.

— Проект очень перспективный, его реализация позволит решить сразу несколько проблем в муниципалитете: появятся новые рабочие места для наших граждан, увеличатся темпы строительства и ремонта автодорог с асфальтобетонным покрытием, — подчеркнул глава района Павел Трапезников. Он поручил соответствующим службам оказать содействие предприятию.

Напомним, популяризации и развитию предпринимательства в Мишкинском районе способствует нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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