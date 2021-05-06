В Башкирии планируют открыть новый асфальтобетонный завод

Актуальность идеи обусловлена, в первую очередь, строительством автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда с выходом на автодорогу Бирск-Тастуба-Сатка на участке от с. Старобалтачево до с. Мишкино. Выбранное местоположение для возведения завода с позиции логистических потоков является очень удобным, так как находится в непосредственной близости от соседних с Мишкинским районов.