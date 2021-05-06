В Башкирии возле дома 94-летнего ветерана войны состоялся персональный парад

В Башкирии возле дома 94-летнего ветерана войны состоялся персональный парад
В Башкирии возле дома 94-летнего ветерана войны состоялся персональный парад
Сегодня, 19:29ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Следком РБ
В городе Октябрьский сотрудники Следкома Башкирии и кадеты профильного класса Первого отдельного юнармейского полка имени генерал-майора Минигали Шаймуратова МБОУ «СОШ №20» в преддверии Дня Победы поздравили 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Комендантова и провели для него персональный парад.

Также ветерану продемонстрировали современное вооружение и военный транспорт, сообщает пресс-служба Следкома РБ.

Следователи и кадеты вручили Комендантову подарки и высказали ему слова благодарности за вложенные силы в победу страны на войне и труд на благо Родины.

Иван Комендантов был призван на фронт в 1943 года. Он служил в 51 стрелковом полку. Позже он стал командиром пулеметного отделения 39 армии 3-го Белорусского фронта в Прибалтике. Зимой и весной 1945 года он вел боевые действия в Восточной Пруссии в Инстербургско-Кёнигсбергской и Кёнигсбергской операциях. Комендантов награждён многочисленными медалями и орденом Отечественной войны.

Напомним, сегодня в Уфе на здании железнодорожного вокзала установили мемориальную доску Герою Советского Союза, полковнику Льву Маневичу. На торжественном открытии присутствовали глава Башкирии Радий Хабиров, спикер парламента республики Константин Толкачев, мэр города Сергей Греков.

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