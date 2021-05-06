Производитель мебели из Башкирии выходит на рынок Италии

Производитель мебели из Башкирии выходит на рынок Италии
Производитель мебели из Башкирии выходит на рынок Италии
Сегодня, 15:40ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Основа экспорта офисной мебели из Башкирии — вращающаяся мебель для сидения с регулировкой высоты.

Производитель мебели для дома и офиса из Башкирии ООО «Метта» заключил контракт с крупнейшим европейским ритейлером товаров для дома «Conforama», у которого открыты 19 магазинов в Италии. В рамках контракта проведены две поставки офисных кресел.

По словам председателя Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям Маргариты Болычевой, увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта — одна из приоритетных задач:

— Во многом достижению таких результатов способствует внедрение в регионе новых мер поддержки экспорта и «Часы с Торгпредом» в рамках первого и второго пакета мер по стабилизации экономики.

Отметим, что основа экспорта офисной мебели из Башкирии — вращающаяся мебель для сидения с регулировкой высоты.

Напомним, в 2020 году объем экспорта мебели из Башкирии составил $7,7 млн (+28,2% по сравнению с 2019 годом). В январе–феврале 2021 года объем экспорта мебели составил $1,7 млн (+41,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года).

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