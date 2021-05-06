Начисления по отоплению, обвал берега и перекрытие дорог. Итоги дня в Башкирии

7, 8 и 9 мая во время проведения мероприятий, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Уфе временно перекроют участки улично-дорожной сети. Городские службы обращаются к горожанам и гостям столицы с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям движения, приносят извинения за возможные неудобства и рекомендуют заранее планировать маршрут своего движения. Рассказываем, на каких улицах будет ограничено движение.