Начисления по отоплению, обвал берега и перекрытие дорог. Итоги дня в Башкирии

ООО «БашРТС» сообщило, что общая сумма начислений в апрельских квитанциях за подачу тепла снизилась на 46% по сравнению с мартом текущего года. Тем не менее жалобы за повышенные суммы платежей продолжают поступать от жителей Башкирии.
7, 8 и 9 мая во время проведения мероприятий, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Уфе временно перекроют участки улично-дорожной сети. Городские службы обращаются к горожанам и гостям столицы с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям движения, приносят извинения за возможные неудобства и рекомендуют заранее планировать маршрут своего движения. Рассказываем, на каких улицах будет ограничено движение.
В селе Байки (Караидельский район Башкирии) обваливающийся берег угрожает безопасности жителей. По словам местных жителей, берег р. Байки постепенно обваливается и подбирается к жилым домам. За минувшую весну берег обвалился еще на метр и стал еще ближе к участку по ул. Мензоровской, 25, где проживает многодетная семья с маленькими детьми.
Совет Ишимбайского района Башкирии рассмотрел назначение главы администрации района по контракту. На заседании было решено вновь назначить руководителем муниципалитета Азамата Абрахманова.