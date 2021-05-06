Руслан Косарим порекомендовал ставить на смартфоны антивирусные программы

Наиболее часто к этому прибегают владельцы мобильных игр и приложений для фитнеса. С их помощью разработчики получают намного больше сведений, чем пользователи готовы предоставить, пояснил заместитель техдиректора по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Руслан Косарим.
«Существует два типа мобильных приложений - одни действуют в законном поле, другие - вредоносные и воруют информацию и трафик. Первый тип можно выявить, ознакомившись с политикой конфиденциальности от приложений, а далее они просят согласовать условия при начале использования программы», — цитирует эксперта сайт 360tv.ru. с ссылкой на “Прайм”.
Со вторым типом ситуация более сложная. Вредоносные программы могут появиться в аппарате после посещения запрещенных сайтов или загрузки из непроверенных источников.
Эксперт порекомендовал ставить на смартфоны антивирусные программы, а также в настройках выбрать запрет на использование трафика приложениями, которые по своей специфике не должны его использовать.