Руслан Косарим порекомендовал ставить на смартфоны антивирусные программы

Руслан Косарим порекомендовал ставить на смартфоны антивирусные программы
Руслан Косарим порекомендовал ставить на смартфоны антивирусные программы
Сегодня, 15:16ОбществоФото: pxhere.com
Ряд мобильных приложений в фоновом режиме крадут трафик. Ими получаются обновления, синхронизируются данные и направляются телеметрии, поскольку пользовательские данные приносят доход при монетизации этих приложений.

Наиболее часто к этому прибегают владельцы мобильных игр и приложений для фитнеса. С их помощью разработчики получают намного больше сведений, чем пользователи готовы предоставить, пояснил заместитель техдиректора по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Руслан Косарим.

«Существует два типа мобильных приложений - одни действуют в законном поле, другие - вредоносные и воруют информацию и трафик. Первый тип можно выявить, ознакомившись с политикой конфиденциальности от приложений, а далее они просят согласовать условия при начале использования программы», — цитирует эксперта сайт 360tv.ru. с ссылкой на “Прайм”.

Со вторым типом ситуация более сложная. Вредоносные программы могут появиться в аппарате после посещения запрещенных сайтов или загрузки из непроверенных источников.

Эксперт порекомендовал ставить на смартфоны антивирусные программы, а также в настройках выбрать запрет на использование трафика приложениями, которые по своей специфике не должны его использовать.

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