«БашРТС» сообщает о снижении начислений по отоплению за апрель на 46%

«БашРТС» сообщает о снижении начислений по отоплению за апрель на 46%
«БашРТС» сообщает о снижении начислений по отоплению за апрель на 46%
Сегодня, 12:40ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Тем не менее жалобы за повышенные суммы платежей продолжают поступать от жителей Башкирии.

ООО «БашРТС» сообщило, что общая сумма начислений в апрельских квитанциях за подачу тепла снизилась на 46% по сравнению с мартом текущего года.

При этом жителям домов без приборов учета тепла плата за отопление начислена по нормативам, которые рассчитаны на 8 календарных месяцев и не подлежат пересчету по дням предоставления услуги. В домах с приборами учета тепла платежи формировались исходя из показаний приборов только за период времени, когда происходило фактическое потребление тепла.

Напомним, отопительный сезон Уфе в объектах жилищно-коммунальной сферы завершился 13 апреля, с 23 апреля прекратилась подача тепла в учреждения здравоохранения, образования и социальной культурной сферы.

Добавим, что жалобы на завышенные платежи за отопление продолжают поступать на сраницу главы РБ Радия Хабирова Вконтакте.

— В апреле отопление было отключено, но пришел счёт, как будто не было отключения. То мы оплачиваем счета по самому высокому тарифу по России, а теперь даже за неоказанные услуги. Это уже полный беспредел! — пишет уфимка Виктория Гранецкая.

Ранее сообщалось, что тепловое оборудование — так называемые индивидуальные тепловые пункты — в 800 жилых домах Уфы остается в нерабочем состоянии и ответственность за их состояние не совсем ясна. При этом план по ремонту оборудования все же есть и он «частично осуществляется».

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