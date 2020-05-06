В Забайкальском крае зафиксировали новые случае заражения COVID-19
6 мая, 17:25ОбществоФото: flickr.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На территории Забайкальского края подтвердились 16 новых случаев заражения коронавирусом.
Как сообщает газета “Известия”, всего в регионе зарегистрированы 254 случая заражения, среди которых 32 несовершеннолетних.
Отмечается, что заразившиеся коронавирусом проживают в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском, Могочинском, Агинском, Карымском, Шилкинском районах.
Количество выздоровевших пациентов составило 83 человека.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей