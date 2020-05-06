В Пермском крае ветерану ВОВ отказали в ежегодной выплате
6 мая, 18:32ОбществоФото: ru.wikipedia.org
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Чиновники Ординского района Пермского края отказали в ежегодной выплате ветерану ВОВ.
Позднее права пострадавшего на получение средств были восстановлены через суд, сообщает properm.ru 6 мая.
Речь идет о ежегодных выплатах в размере 10 тысяч рублей. Пострадавший ветеран ВОВ должен был получать их уже третий год подряд. В 1951 году он принимал участие в ликвидации формирований противника в Белоруссии. Однако чиновники сочли, что это не дает ему право на получение выплат, так как непосредственного отношения к событиям ВОВ он не имел.
После искового заявления от имени прокуратуры права ветерана на получение выплат были восстановлены.
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