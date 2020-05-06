В Москве в Клинику в Коммунарке поступили 28 новых пациентов

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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опубликовал новые данные по пациентам в клинике. Всего на лечение за последние сутки поступили 28 человек.
Как сообщает газета “Известия”, всего на лечении в больнице находятся 456 пациентов. 38% из них в состоянии средней тяжести, состояние 55% оценивается как тяжелое и еще 7% - в крайне тяжелом состоянии.
У 63% пациентов диагностирован коронавирус, под подозрением находятся 37%. В реанимации лежат 63 человека; 32 из них на искусственной вентиляции легких.
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