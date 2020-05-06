В Башкирию вернули застрявших из-за коронавируса туристов из Антальи
6 мая, 12:10ОбществоАлия ФатхиеваФото: пресс-служба Уфимского аэропорта
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Рейс с соотечественниками прибыли 6 мая.
В уфимский аэропорт 6 мая прибыл рейс SU-2143 авиакомпании «Аэрофлот» из Антальи с застрявшими на курорте туристами. На борту самолета был 21 житель республики и 72 уроженца из других регионов.
Прибывших туристов, уточнили в пресс-службе правительства, обеспечили горячим питанием и прохладительными напитками. По прилету 55 человек отправили в обсерватор. Туристам из Чувашии, Татарстана, Нижегородской, Челябинской, Оренбургской областей и Удмуртии организовали автобусную перевозку.
Всего из Антальи вывезли 160 человек, до посадки в Уфе была сделана промежуточная пересадка в Ростове-на-Дону, где снят режим госграницы, там пассажиры прошли таможенный и пограничный контроль.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей