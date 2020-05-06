В Башкирию прилетели еще два спецрейса с вахтовиками из Якутии

Рейсы SYL 9226 и SYL 9224 выполняла авиакомпания "Якутия". Всем уроженцам Башкирии по приезду проверили температуру, после всего всех прибывших отправили в обсерватор, не проходя терминал на специальных автобусах.

Сообщается также, что багаж пассажиров обработали специальными средствами дезинфекции, защиту обеспечили также и работникам уфимского аэропорта.

Напомним, ранее также прилетали еще 400 вахтовиков, которых также отправили на полную самоизоляцию в обсерваторы, где те проведут 21 день.